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أول تعليق لـ"أحمد عثمان" عقب توليه رئاسة المشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة (فيديو)

السبت 29/يونيو/2019 - 03:05 ص
أول تعليق لـأحمد عثمان عقب توليه رئاسة المشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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علق المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على توليه رئاسة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأمم المتحدة، قائلًا إن هذا المنصب يؤكد مكانة مصر في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن هناك طفرة في دعم هذا القطاع في مصر، من خلال مبادرات مختلفة قامت بها جهات عديدة في الحكومة المصرية.

وتابع أن هناك دعم كامل للشباب في مصر، وأن مصر أصبح لديها سمعة جيدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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