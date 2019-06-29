The Secret Life of Pets يحقق 200 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي

حقق الجزء الثانى من فيلم الإنيميشن The Secret Life of Pets إيرادات وصلت إلى 198 مليون دولار أمريكى حول العالم.





وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفى، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبى موينيهان، كايلى هارت، نيك كرول، بيت هولمز.





الفيلم من إخراج كريس رينو، ومن تأليف براين لينش.