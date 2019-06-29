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رسمياً.. أهلي جدة يتعاقد مع محمد خبراني

السبت 29/يونيو/2019 - 12:45 ص
رسمياً.. أهلي جدة يتعاقد مع محمد خبراني
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حسن شحاتة
 
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عن تعاقده مع محمد خبراني مدافع القادسية، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووقع خبراني عقدًا مع الراقي لمدة أربعة أعوام، وذلك في ظل رغبة الفريق في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً : "بدعم من الأمير منصور بن مشعل، محمد خبراني أهلاويًا لـ (4) مواسم مقبلة".

ويذكر أن خبراني شارك مع فريقه في 26 مباراة في الموسم الماضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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