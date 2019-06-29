صلاح حليمة يكشف سبب دعوة السيسي للمشاركة في قمة العشرين (فيديو)

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن دعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين باليابان يؤكد أن مصر لها وزن وقيمة وأهمية.





وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن دعوة للمشاركة كان على خلفية ما تم بها من تقدم وإنجاز ونجاح الإصلاح الاقتصادي.



