صلاح حليمة يكشف سبب دعوة السيسي للمشاركة في قمة العشرين (فيديو)
السبت 29/يونيو/2019 - 02:36 ص
أمنية فوزي
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن دعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين باليابان يؤكد أن مصر لها وزن وقيمة وأهمية.
وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن دعوة للمشاركة كان على خلفية ما تم بها من تقدم وإنجاز ونجاح الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك رؤية لمصر في معالجة القضايا الإفريقية منذ توليها الاتحاد الإفريقي، وأهم موضوع هو التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة للقارة الإفريقية.
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