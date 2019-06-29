ممثل شهير يستعين بمحاميين جديدين في محاكمته بتهمة التحرش الجنسي
السبت 29/يونيو/2019 - 12:36 ص
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قالت وكيلة للمنتج والمخرج الأمريكي هارفي واينستين إنه كلف محاميين جديدين من شركة محاماة مقرها شيكاجو بالانضمام إلى فريق الدفاع عنه خلال محاكمته في سبتمبر أيلول بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
وأكدت الوكيلة جودا إنجلماير لرويترز أن واينستين استعان بالمحامين دونا روتونو وديمون تشرونيس قبيل بدء المحاكمة.
ولم يتسن التواصل مع المحاميين للتعقيب.
ويواجه واينستين (67 عاما) اتهاما بالتحرش الجنسي بامرأة في نيويورك في يوليو تموز عام 2006 واغتصاب أخرى في مارس آذار عام 2013. ووجهت له خمسة اتهامات تشمل الاغتصاب وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة إذا أدين.
وينفي واينستين جميع الاتهامات الموجهة له.
وهؤلاء الضحايا ضمن نحو 70 امرأة معظمهن ممثلات شابات ونساء يعملن في مجال السينما اتهمن واينستين بالتحرش الجنسي في حوادث تعود لأعوام مضت وهو ما ينفيه.
وأدت هذه الاتهامات لانطلاق حركة #مي تو التي شهدت اتهام مئات النساء لرجال من أصحاب النفوذ في صناعة الترفيه والسياسة ومجالات أخرى بالتحرش.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن روتونو، وهي ممثلة ادعاء سابقة في شيكاجو وتخصصت في الدفاع عن الرجال المتهمين في جرائم جنسية، قالت خلال مقابلة إنها ترفض حركة #مي تو.
وقالت روتونو للصحيفة ”لم أكن أبدا ممن دعمن هذه (الحركة)، أؤمن أن النساء مسؤولات عن اختياراتهن“.
وشهدت قضية واينستين انضمام وانسحاب العديد من المحامين المرموقين منذ توجيه الاتهام له في العام الماضي.
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