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على طريقة نجوم زمان.. ديسكو مصر تكشف عن ألبومها الجديد في حفل بمارينا

السبت 29/يونيو/2019 - 12:15 ص
على طريقة نجوم زمان.. ديسكو مصر تكشف عن ألبومها الجديد في حفل بمارينا
ديسكو مصر
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سعد نبيل
 
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مفاجأة لم تتكرر من قبل، فجرها فريق "ديسكو مصر"، لجمهور وعشاق المزيكا، بالإعلان عن حفله الأول بشكل منفرد، داخل جولف بورتو مارينا، يوم الجمعة الموافق 12، والتى نظمته ريدبل.

يأتي الحفل بعنوان "يسكو النجوم"، والذى من المقرر أن تطرح فيه ألبوم جديد فى عام 2019، وقال شادى وصفى، أحد أعضاء الفريق، أن الألبوم سيضم مفاجأت كثيرة للجمهور، من المقرر كشفها خلال الحفل.

فى هذا السياق، نشر الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، فيديو ترويجي للحفل بطريقه نجوم زمن كان أبرزهم حكيم، وطلعت زين

وتعتبر ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية فى وسط الإندى سين بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادى وصفي، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعنى" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".

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