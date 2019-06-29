شاهد.. عمرو دياب ينشر صورته مع دينا الشربيني في أسبانيا (صورة)

نشر الهضبة عمرو دياب، لأول مرة عبر حساباته الرسميه علي السوشيال ميديا، صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني أثناء تواجدهما في إسبانيا.





واكتفى بنشر الصورة فقط دون كتابة أي شئ عنها، ولكن جمهوره اعتبر هذه الصورة إعلان رسمي من دياب، عن علاقتهما، حيث انهالت التعليقات على الصورة من قبل الجمهور مشيدين بجرأته الشديدة وشجاعته وقد أبدوا إعجابهم الشديد بالصورة وبتصرف دياب، وكانت من أبرز التعليقات"الحب للشجعان ".





يذكر أنه لاحق دياب، والشربيني عدد كبير من الشائعات التي تفيد بوجود علاقة عاطفية بينهما عقب تواجدهما سويا في الأماكن العامة.