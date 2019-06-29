سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29 يونيو في البنوك والسوق السوداء

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29 يوينو 2019، في ظل هدوء ملاحظ يسيطر على سعر الريال مقابل الجنيه، وجاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.43 جنيها للشراء، 4.47 جنيها للبيع.





وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في البنك المصري الخليجي بقيمة 4.44 جنيها، بينما كان أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي مسجلاً 4.46 جنيها.









وبلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم السبت، 4.80 جنيه وبيع 4.75 جنيه.









الجدول التالي يوضح سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم :

البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.4592 4.4864 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.45 4.4879 سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.4558 4.4879 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.42384 4.47988 أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.435 4.48 أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.4610 4.4932 أسعار الريال السعودي في بنك عودة 4.4531 4.4799





وذلك بيان تفصيلي بشأن اسعار الريال السعودى اليوم :



