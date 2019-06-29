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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29 يونيو في البنوك والسوق السوداء

السبت 29/يونيو/2019 - 12:06 ص
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29 يونيو في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29 يوينو 2019، في ظل هدوء ملاحظ يسيطر على سعر الريال مقابل الجنيه، وجاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.43 جنيها للشراء، 4.47 جنيها للبيع. 

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في البنك المصري الخليجي بقيمة 4.44 جنيها، بينما كان أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي مسجلاً 4.46 جنيها.


وبلغ  سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم السبت، 4.80 جنيه وبيع 4.75 جنيه.


 الجدول التالي يوضح سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم :

البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799

وذلك بيان تفصيلي بشأن اسعار الريال السعودى اليوم :

سعر الريال فى بنك مصر
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.37 جنيه للشراء
4.50 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم فى البنك العربي الافريقي
4.41 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع.

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