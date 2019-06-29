سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29 يونيو في البنوك والسوق السوداء
السبت 29/يونيو/2019 - 12:06 ص
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29 يوينو 2019، في ظل هدوء ملاحظ يسيطر على سعر الريال مقابل الجنيه، وجاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.43 جنيها للشراء، 4.47 جنيها للبيع.
وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في البنك المصري الخليجي بقيمة 4.44 جنيها، بينما كان أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي مسجلاً 4.46 جنيها.
وبلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم السبت، 4.80 جنيه وبيع 4.75 جنيه.
الجدول التالي يوضح سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم :
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
وذلك بيان تفصيلي بشأن اسعار الريال السعودى اليوم :
سعر الريال فى بنك مصر
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.37 جنيه للشراء
4.50 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم فى البنك العربي الافريقي
4.41 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع.
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