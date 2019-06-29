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سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 يونيو في البنوك والسوق السوداء

السبت 29/يونيو/2019 - 12:09 ص
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 يونيو في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار في مصر اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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سجل سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 29 يوينو 2019، استقرارًا ملحوظًا مسجلاً نفس مستويات أمس، وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى 16.65 جنيها للشراء، 16.75 جنيها للبيع. 

وجاء السعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 16.76 جنيها كأعلى سعر صرف الدولار، بينما كان للبنك التجاري الدولي الانفراد بشأن أقل سعر الدولار في مصر 16.74 جنيها. 

اسعار الدولار اليوم فى السوق السوداء
واصلت اسعار الدولار، استقرارها اليوم السبت، حيث سجل سعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء  نحو 16.42 جنيها، حيث يشهد سعر الصرف استقرار كبير منذ تحريره في نوفمبر 2016.


ويستعرض الجدول التالي بيان بشأن سعر الدولار في مصر

البنوك المصريةسعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري16.6416.77
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.7516.75
سعر الدولار في بنك مصر16.7516.75
سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.6516.75
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.6416.74
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي16.6716.76
أسعار الدولار في بنك عودة16.6516.75


اسعار الدولار اليوم الجمعة كالتالي: 


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 
16.66 جنيه للشراء 
16.76 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع

اسعار الدولار في البنك المصري الخليجي
16.66 جنيه للشراء 
16.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع


سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع

اسعار الدولار فى مصر من بنك البركة
16.66 جنيه للشراء
16.76 جنيه للبيع


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