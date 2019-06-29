سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 يونيو في البنوك والسوق السوداء

سجل سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 29 يوينو 2019، استقرارًا ملحوظًا مسجلاً نفس مستويات أمس، وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى 16.65 جنيها للشراء، 16.75 جنيها للبيع.





وجاء السعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 16.76 جنيها كأعلى سعر صرف الدولار، بينما كان للبنك التجاري الدولي الانفراد بشأن أقل سعر الدولار في مصر 16.74 جنيها.



