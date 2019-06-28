بيرسي تاو رجل مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا

حصل بيرسي تاو مهاجم جنوب أفريقيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا، التي أقيمت مساء السبت، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، في بطولة الأم الإفريقية توتال مصر 2019، وانتهت بفوز البافانا بافانا بهدف دون رد.





واختارت اللجنة الفنية لاعب جنوب إفريقيا، بعدما قدم مباراة جيدة، ونجح في ترجيح كفة فريقه للتفوق في المباراة وحصد النقاط الثلاث، والحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور التالي ن البطولة.





ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار، بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.





وتقام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي منتخب المغرب مع جنوب إفريقيا على ملعب السلام، بينما يلعب كوت ديفوار أمام ناميبيا في ملعب الدفاع الجوي.



