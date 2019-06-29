توفيق عكاشة: انتصار مصر في 73 تسبب في تغيير الخريطة العالمية للقرن الـ21 (فيديو)

شرح الإعلامي توفيق عكاشة، خطة خريطة القرن العشرين والحادي والعشرين، قائلًا إنه تم وضع خطة للقرن العشرين في نهاية القرن التاسع عشر، لافتًا إلى أنها خريطة عالمية لمدة مائة عام.





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، أنه بدأ تنفيذ هذه الخريطة على الأرض منذ يناير 1900، وفي عام 1960 بدأ وضع خطة للعالم للقرن الحادي والعشرين، وتم الانتهاء منها في 1970، ثم أعيد تعديلها في 1974.



