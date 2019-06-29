ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توفيق عكاشة: انتصار مصر في 73 تسبب في تغيير الخريطة العالمية للقرن الـ21 (فيديو)

السبت 29/يونيو/2019 - 04:04 ص
توفيق عكاشة: انتصار مصر في 73 تسبب في تغيير الخريطة العالمية للقرن الـ21 (فيديو)
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
شرح الإعلامي توفيق عكاشة، خطة خريطة القرن العشرين والحادي والعشرين، قائلًا إنه تم وضع خطة للقرن العشرين في نهاية القرن التاسع عشر، لافتًا إلى أنها خريطة عالمية لمدة مائة عام.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، أنه بدأ تنفيذ هذه الخريطة على الأرض منذ يناير 1900، وفي عام 1960 بدأ وضع خطة للعالم للقرن الحادي والعشرين، وتم الانتهاء منها في 1970، ثم أعيد تعديلها في 1974.

وأوضح أن سبب تغير خريطة القرن الحادي والعشرين هو انتصار مصر على إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973.
Advertisements
المزيد عن: خريطة العالم حرب أكتوبر توفيق عكاشة أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو