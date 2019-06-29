توفيق عكاشة: انتصار مصر في 73 تسبب في تغيير الخريطة العالمية للقرن الـ21 (فيديو)
السبت 29/يونيو/2019 - 04:04 ص
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
شرح الإعلامي توفيق عكاشة، خطة خريطة القرن العشرين والحادي والعشرين، قائلًا إنه تم وضع خطة للقرن العشرين في نهاية القرن التاسع عشر، لافتًا إلى أنها خريطة عالمية لمدة مائة عام.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، أنه بدأ تنفيذ هذه الخريطة على الأرض منذ يناير 1900، وفي عام 1960 بدأ وضع خطة للعالم للقرن الحادي والعشرين، وتم الانتهاء منها في 1970، ثم أعيد تعديلها في 1974.
وأوضح أن سبب تغير خريطة القرن الحادي والعشرين هو انتصار مصر على إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973.
Advertisements
المزيد عن: خريطة العالم حرب أكتوبر توفيق عكاشة أخبار مصر
- توفيق عكاشة يعتذر للمغرب: أنتم خرجتم من رحم مصر
- توفيق عكاشة: العالم سيتعرض لحرب عالمية ثالثة خلال 3 سنوات
- عكاشة: السادات كان لديه خطة استراتيجية لم يخطر بها أحد حتى زوجته
- توفيق عكاشة: تميم بن حمد يلعب دور صدام حسين في تدمير العرب
- توفيق عكاشة: مواليد 1980 وما بعدها لا يعرفون شيئًا عن حرب أكتوبر
- توفيق عكاشة: الأوروبيون كانوا يرون السادات مهد السلام في العالم
- توفيق عكاشة: المصريون بعد 2014 عادوا "جمهور كنبة"
- توفيق عكاشة: لا يوجد لدينا تاريخ حقيقي صادق
- توفيق عكاشة: انتظروا حرب عالمية قبل 2025