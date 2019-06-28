ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجوم Hobbs & Shaw يزينون غلاف مجلة Entertainment Weekly

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:48 م
نجوم Hobbs & Shaw يزينون غلاف مجلة Entertainment Weekly
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

زين نجوم فيلم هوبز غلاف مجلة Entertainment Weekly في عددها الجديد الصادر لشهر يوليو القادم، مع نشر المجلة للقطات حصرية من الفيلم

 

ويعد فيلم Hobbs & Shaw قصة مشتقة من احداث فيلم فاست اند فيريةس، للنج فين ديزل والذي ظهر به شخصيات المحقق هوبز واللص الدوبي شو للمرة الاولى.

 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجم جيسون ستيثم، الذي يجسد شخصية شو، والنجم إدريس إلبا الذي لم يتم الكشف عن تفاصيل دوره حتى الأن.


نجوم Hobbs & Shaw يزينون غلاف مجلة Entertainment Weekly
نجوم Hobbs & Shaw يزينون غلاف مجلة Entertainment Weekly
نجوم Hobbs & Shaw يزينون غلاف مجلة Entertainment Weekly
نجوم Hobbs & Shaw يزينون غلاف مجلة Entertainment Weekly
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مسلسلات رمضان فن شاهد الافلام الجديدة اخبار حصرية اخبار النجوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو