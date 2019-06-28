نجوم Hobbs & Shaw يزينون غلاف مجلة Entertainment Weekly

زين نجوم فيلم هوبز غلاف مجلة Entertainment Weekly في عددها الجديد الصادر لشهر يوليو القادم، مع نشر المجلة للقطات حصرية من الفيلم

ويعد فيلم Hobbs & Shaw قصة مشتقة من احداث فيلم فاست اند فيريةس، للنج فين ديزل والذي ظهر به شخصيات المحقق هوبز واللص الدوبي شو للمرة الاولى.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجم جيسون ستيثم، الذي يجسد شخصية شو، والنجم إدريس إلبا الذي لم يتم الكشف عن تفاصيل دوره حتى الأن.