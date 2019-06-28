جماهير الزمالك تواصل غضبها بسبب محترفا الفريق









واصلت جماهير نادي الزمالك أبداء غضبها بسسبب محترفا الفريق التونسي فرجاني ساسي والمغربي خالد بوطيب، بسبب عدم مشاركتهم مع منتخبي بلادهم في كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في القاهرة، في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.





وشهد تشكيلة تونس الإساسية أمام مالي غياب لاعب الوسط فرجاني ساسي، حيث تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء طوال أحداث المباراة، في ظل مطالبة جماهير الزمالك الحاضرة للمباراة بمشاركته، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





وصرح جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي مازحًا عقب المباراة " من الجيد عدم تواجد لاعب تونسي في الدوري المصري سوى فرجاني، وإلا كنت سأكون مطالب بمشاركتهم جميعًا".





وأضاف جيريس : "اللاعب لم يصبح جاهزًا للمشاركة بنسبة 100٪، نظرًا للإصابة التي تعرض لها منذ فترة".





وغاب ساسي أيضًا عن التشكيل الأساسي في الجولة الأولى أيضًا أمام أنجولا في المباراة التي أنتهت أيضًا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث شارك كبديل لغيلان الشعلالي في الدقيقة الثامنة والستين من زمن المباراة.





وعلى الجانب الآخر، لم يشارك خالد بو طيب مهاجم المنتخب المغربي رفقة بلاده، بسبب عدم الجاهزية الطبية للاعب، في المباراة الأولى أمام نامبيا، قبل أن يتعرض لإصابة أخرى في التدريبات قبل موقعة كوت ديفوار.





وتمكن يوسف النصيري مهاجم ليجانيس الإسباني من تعويض غياب نجم القلعة البيضاء، بعدما قادهم اليوم للفوز على المنتخب الإيفواري وضمان التأهل لدور الستة عشر.



