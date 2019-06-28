أديب عن واقعة طائرة التجسس على السيدات: "الناس اتجننت"

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أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من واقعة ضبط طائرة تجسس تصور السيدات في غرف نومهم بمحافظة القليوبية، قائلا: "الناس اتجننت".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك حالات هوس جنسي تصل إلى حد المرض، مضيفا مخاطبًا المحامي صاحب الواقعة: "تعبان أوي افتح فيديو".



هذا وقد تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط محام "30 سنة" لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، ويقوم باستخدامها ليلا للتجسس علي السيدات من الشبابيك والبلكونات المجاورة وهن نائمات ليلا في بنها.

