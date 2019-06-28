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"الفجر" تهنئ عبدالرحمن زغلول بالخطوبة السعيدة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:43 م
الفجر تهنئ عبدالرحمن زغلول بالخطوبة السعيدة
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تهنئ "الفجر"، المهندس عبدالرحمن زغلول، أخصائي البرمجيات بمجموعة شركات السويدي لخطوبته السعيدة على الأنسة هدير محمد.


وتتقدم أسرة "الفجر"، بخالص التهانئ القلبية للعروسين، متمنين لهما التوفيق في حياتهما المستقبلية.

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