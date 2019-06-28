"الفجر" تهنئ عبدالرحمن زغلول بالخطوبة السعيدة
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:43 م
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تهنئ
"الفجر"، المهندس عبدالرحمن زغلول، أخصائي البرمجيات بمجموعة شركات السويدي
لخطوبته السعيدة على الأنسة هدير محمد.
وتتقدم أسرة "الفجر"،
بخالص التهانئ القلبية للعروسين، متمنين لهما التوفيق في حياتهما المستقبلية.
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