ترامب يغازل زوجة الرئيس الأرجنتيني ويلفت النظر إليه
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:38 م
وكالات
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أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، جدلًا بنظراته المكشوفة لزوجة رئيس الأرجنتين .
وعكست عدسات المصورين إعجاب الرئيس الأمريكي بزوجة رئيس الأرجنتين فيبدو أنه كان يغازلها بشكل غير مباشر رغم تواجد زوجها.
ولفتت تصرفات ترامب تجاه زوجة رئيس الأرجنتين المصورين في قمة العشرين ، فجاءت نظراته مثيرة للريبة، إضافة إلى ضحكاتهما المتبادلة فيما بينهما.
وبادر الرئيس الأمريكي بمد يده لزوجة رئيس الأرجنتين لمساعدتها أثناء نزولها من منصة، ثم خرجت المجموعة لحفلة رسمية وتناول العشاء.
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