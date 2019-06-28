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ترامب يغازل زوجة الرئيس الأرجنتيني ويلفت النظر إليه

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:38 م
ترامب يغازل زوجة الرئيس الأرجنتيني ويلفت النظر إليه
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وكالات
 
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أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، جدلًا بنظراته المكشوفة لزوجة رئيس الأرجنتين .

وعكست عدسات المصورين إعجاب الرئيس الأمريكي بزوجة رئيس الأرجنتين فيبدو أنه كان يغازلها بشكل غير مباشر رغم تواجد زوجها.

ولفتت تصرفات ترامب تجاه زوجة رئيس الأرجنتين المصورين في قمة العشرين ، فجاءت نظراته مثيرة للريبة، إضافة إلى ضحكاتهما المتبادلة فيما بينهما.

وبادر الرئيس الأمريكي بمد يده لزوجة رئيس الأرجنتين لمساعدتها أثناء نزولها من منصة، ثم خرجت المجموعة لحفلة رسمية وتناول العشاء.


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المزيد عن: يغازل قمه العشرين زوجة الرئيس الأرجنتيني دونالد ترامب
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