خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:39 م
الفجر السعودي
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.
من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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