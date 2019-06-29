هاجر الإسلامبولي: الصين تحاول حاليا إيجاد نظام بديل للدولار

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الصين تحاول حاليًا إيجاد نظام بديل للدولار، موضحة أن الصين تعمل على ايجاد منظومة مالية جديدة تكون بديلة لمنظومة أمريكا.





وأوضحت "الاسلامبولي"، خلال حوارها ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الهدف من قمة العشرين أن تستفيد الدول من الوضع العالمي، مشيرة إلى أن هذا أساس فكرة مجموعة الـ 20، حيث فعلت عام 2008 أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.



