ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أديب" عن موجة الحر في أوروبا: الناس ماشية عريانة.. وإحنا في خطر

السبت 29/يونيو/2019 - 01:00 ص
أديب عن موجة الحر في أوروبا: الناس ماشية عريانة.. وإحنا في خطر
عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك موجة طقس حارة تضرب أوروبا، حيث وصلت الحرارة في باريس إلى 46 درجة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مؤشر الحرارة ضرب في العالم كله"، لافتا إلى أن أوروبا غير مؤهلة لموجات الحرارة المرتفعة، وعندما حصلت مثل تلك الموجة في فرنسا منذ عدة سنوات مات فيها الآلاف.

ونوه بأن التغيرات المناخية هى السبب في ارتفاع درجات الحرارة، ونحن في خطر حقيقي، مضيفا: "الناس ماشية بدون ملابس في باريس".
Advertisements
المزيد عن: موجة الحر عمرو أديب أوروبا أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو