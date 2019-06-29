"أديب" عن موجة الحر في أوروبا: الناس ماشية عريانة.. وإحنا في خطر
السبت 29/يونيو/2019 - 01:00 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك موجة طقس حارة تضرب أوروبا، حيث وصلت الحرارة في باريس إلى 46 درجة.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مؤشر الحرارة ضرب في العالم كله"، لافتا إلى أن أوروبا غير مؤهلة لموجات الحرارة المرتفعة، وعندما حصلت مثل تلك الموجة في فرنسا منذ عدة سنوات مات فيها الآلاف.
ونوه بأن التغيرات المناخية هى السبب في ارتفاع درجات الحرارة، ونحن في خطر حقيقي، مضيفا: "الناس ماشية بدون ملابس في باريس".
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