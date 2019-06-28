ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جمهور المغرب يحصل على تذاكر مواجهة جنوب إفريقيا من السفارة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:19 م
جمهور المغرب يحصل على تذاكر مواجهة جنوب إفريقيا من السفارة
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements

أعلن اتحاد الكرة المغربي حصول جماهير المغرب على تذاكر مواجهة جنوب إفريقيا، التي ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب السلام، من السفارة المغربية بالقاهرة.

وقال الاتحاد المغربي في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "في إطار المجهودات المشتركة بين سفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتسهيل ولوج الجمهور المغربي إلى ملعب السلام لمتابعة المباراة التي ستجمع يوم فاتح يوليوز 2019 بين المنتخب الوطني ونظيره الجنوب إفريقي، فإنه بإمكان المشجعين المغاربة الحصول على التذاكر اللازمة بالشباك رقم 1 في القسم القنصلي التابع لسفارة المملكة المغربية بالقاهرة، الكائن بـ3 شارع الصالح أيوب، الزمالك".

وأشار البيان إلى أن الجمهور المغربي يمكنه الحصول على التذاكر، ابتداء من يوم السبت 29 يونيو 2019 من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، إلى يوم الاثنين فاتح يوليوز 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو