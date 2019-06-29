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"أديب" يطالب بالرد على كل ما ينشر عن مصر: "عايزنها سُنة حسنة"

السبت 29/يونيو/2019 - 12:15 ص
أديب يطالب بالرد على كل ما ينشر عن مصر: عايزنها سُنة حسنة
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هدى عبدالرازق
 
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ثمن الإعلامي عمرو أديب، رد أحد الاقتصاديين على مقال الإخواني يحيى حامد، في "الفورين بوليسي" والذي كان يشغل وزير الاستثمار في حكومة الإخوان، مشيرًا إلى أن حامد كان يهاجم الاقتصاد المصري في مقاله.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مهاجمًا حامد: "بني آدم تافه، وكان بيكتب بقلم كله سواد"، لافتًا إلى أنه أحيانا كان ينال من مصر من خلال مثل تلك المقالات.

وطالب بضرورة الرد على كل ما ينشر عن مصر، مضيفًا: "عايزنها سنة حسنة.. ومبسوط أننا ردينا".
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المزيد عن: عمرو أديب الاقتصاد أخوان أخبار مصر
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