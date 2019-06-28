ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

والدة أحد الشهداء تلقي قصيدة مؤثرة على الهواء (فيديو)

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:11 م
والدة أحد الشهداء تلقي قصيدة مؤثرة على الهواء (فيديو)
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

قالت والدة أحد الشهداء، إنها تكتب قصائد عن الشهداء المجندين، موضحة أنها تتخيل أنها أم كل شهيد يستشهد في مصر.

وأضافت والدة أحد الشهداء، خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، أنها تخيلت رسالة شهيد لوالدته وكتبتها في قصيدة، قائلة: "أمي العزيزة الغالية وحشني صوتك يا ماي حاسس بيكي يا ضي عنيا وكنت أتمنى أشوف ضنايا، عاملين إيه الولد معاكي ياريت تحكيلهم الحكاية، لساهم ياما عيال صغار وميدركوش إللي حصل معايا، بس علميهم يعني إيه كلمة شهيد، عرفيهم قيمة الوطن، والله ياما أنا هنا عال العال ومعايا صاحبي في الكتيبة جندي مجند عبد العال".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو