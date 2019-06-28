والدة أحد الشهداء تلقي قصيدة مؤثرة على الهواء (فيديو)

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قالت والدة أحد الشهداء، إنها تكتب قصائد عن الشهداء المجندين، موضحة أنها تتخيل أنها أم كل شهيد يستشهد في مصر.



وأضافت والدة أحد الشهداء، خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، أنها تخيلت رسالة شهيد لوالدته وكتبتها في قصيدة، قائلة: "أمي العزيزة الغالية وحشني صوتك يا ماي حاسس بيكي يا ضي عنيا وكنت أتمنى أشوف ضنايا، عاملين إيه الولد معاكي ياريت تحكيلهم الحكاية، لساهم ياما عيال صغار وميدركوش إللي حصل معايا، بس علميهم يعني إيه كلمة شهيد، عرفيهم قيمة الوطن، والله ياما أنا هنا عال العال ومعايا صاحبي في الكتيبة جندي مجند عبد العال".

