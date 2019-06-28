المؤشر"الرئيسي" للبورصة المصرية يعلو بنسبة 2.3% خلال شهر يونيو

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال شهر يونيو الجاري، بنسبة 2.39 بالمائة بدعم من مشتريات الأجانب ليغلق عند 14100 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 1.03 بالمائة ليغلق على 603.56 نقطة





وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 1.24 بالمائة ليغلق عند مستوى 1540 نقطة ، وارتفع كذلك المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 خلال شهر يونيو بنسبة 1.74 بالمائة ليغلق عند مستوى 2103 نقاط.





وربح رأس المال السوقي خلال يونيو الجاري نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مقابل 745 مليار جنيه بنهاية تداولات مايو الماضي





وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال يونيو ، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع بصافي 251.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.





فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي 157.3 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.



