المؤشر"الرئيسي" للبورصة المصرية يعلو بنسبة 2.3% خلال شهر يونيو
قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال شهر يونيو الجاري، بنسبة 2.39 بالمائة بدعم من مشتريات الأجانب ليغلق عند 14100 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 1.03 بالمائة ليغلق على 603.56 نقطة
وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 1.24 بالمائة ليغلق عند مستوى 1540 نقطة ، وارتفع كذلك المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 خلال شهر يونيو بنسبة 1.74 بالمائة ليغلق عند مستوى 2103 نقاط.
وربح رأس المال السوقي خلال يونيو الجاري نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مقابل 745 مليار جنيه بنهاية تداولات مايو الماضي
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال يونيو ، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع بصافي 251.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي 157.3 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
- 3.43 مليار جنيه حجم تداولات البورصة فى إسبوع
- 2 مليار جنيه أرباح البورصة فى اسبوع
- 51.8 مليون جنيه مشتريات الاجانب بالبورصة المصرية فى أسبوع
- مشتريات الاجانب تسجل 1.4 مليار جنيه خلال اسبوع
- 5.4 مليار جنيه ارباح البورصة المصرية فى الأسبوع
- البورصة المصرية تربح 11 مليار جنيه خلال شهر يونيو
- 20.2 مليار جنيه قيم تداولات البورصة بشهر يونيو الجاري
- مشتريات "الأجانب" تحقق 157.3 مليون جنيه خلال شهر يونيو
- 6.9 مليون جنيه تداولات بورصة النيل خلال شهر يونيو