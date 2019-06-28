موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا (مباراة القرن)
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:02 م
أحمد عصام
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يلتقي منتخب الأرجنتين مع منافسه التاريخي البرازيل، يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو 2019 في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين الكبيرين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.
وكان مننخب السامبا في التأهل لدور النصف نهائي، بعد الاطاحة بالباراجواي من ربع نهائي البطولة عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
بينما صعد رفاق ليونيل ميسي إلى نصف النهائي على حساب منتخب فنزويلا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
يذكر أن بطولة كوبا أمريكا الحالية تقام في البرازيل، وهذة أول مواجهة بين المنتخبين منذ عام 2007.
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