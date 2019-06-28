نبيل درار يكشف سر فوز المغرب على كوت ديفوار

أبدى نبيل درار مدافع منتخب المغرب سعادته بالفوز الذي تحقق على كوت ديفوار بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.









وقال درار عقب اللقاء: "حققنا فوزا مهما على منتخب قوي واهم شئ الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث."









وتابع درار قائلا: "اعتمدنا على التنظيم الدفاعي وعلى الرغم من ذلك خلقنا عدة فرص بفضل المرتدات التى نجحنا في تنفيذها."









وعن سر تفوق أسود الأطلسي على الافيال في مباراة اليوم قال: "استرداد الكرات الثانية كان أقوى أسلحتنا اليوم، وهو ما ساعدنا على تقديم مباراة كبيرة."



