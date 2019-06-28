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نبيل درار يكشف سر فوز المغرب على كوت ديفوار

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:02 م
نبيل درار يكشف سر فوز المغرب على كوت ديفوار
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علي نبوي
 
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أبدى نبيل درار مدافع منتخب المغرب سعادته بالفوز الذي تحقق على كوت ديفوار بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.


وقال درار عقب اللقاء: "حققنا فوزا مهما على منتخب قوي واهم شئ الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث."


وتابع درار قائلا: "اعتمدنا على التنظيم الدفاعي وعلى الرغم من ذلك خلقنا عدة فرص بفضل المرتدات التى نجحنا في تنفيذها."


وعن سر تفوق أسود الأطلسي على الافيال في مباراة اليوم قال: "استرداد الكرات الثانية كان أقوى أسلحتنا اليوم، وهو ما ساعدنا على تقديم مباراة كبيرة."

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