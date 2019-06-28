6.9 مليون جنيه تداولات بورصة النيل خلال شهر يونيو





سجلت بورصة النيل، قيمة التداول فيها نحو 6.9 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع وبلغت كمية التداول 16.4 مليون ورقة منفذة على 1.1 مليون عملية خلال شهر يونيه ؛ واستحوذت الأسهم علي 53.6% إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.3% وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.









من جانبه ، ربح رأس المال السوقي خلال يونيو الجاري نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مقابل 745 مليار جنيه بنهاية تداولات مايو الماضي ، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال شهر يونيو الجاري بنسبة 2.39 بالمائة ليغلق عند 14100 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 1.03 بالمائة ليغلق على 603.56 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 1.24 بالمائة ليغلق عند مستوى 1540 نقطة ، وارتفع كذلك المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 خلال شهر يونيو بنسبة 1.74 بالمائة ليغلق عند مستوى 2103 نقاط.



