رومان سايس لـ"الفجر الرياضي" : استحقينا الفوز أمام كوت ديفوار.. وطموحنا الوصول لأبعد مدى فى المنافسة على أمم إفريقيا





عبر رومان سايس لاعب وولفرهامبتون الإنجليزى ومدافع منتخب المغرب عن سعادته بعد الصعود لدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبعد الفوز على منتخب كوتديفوار اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بهدف دون رد.





وقال سايس في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"قدمنا لقاء كبيراً، كنا منظمين دفاعياً، وخلقنا فرص هجومية كبيرة وأضعنا العديد من الفرص و كنا الأكثر خطورة على مرمى كوتديفوار و كنا الأكثر حضوراً، والأهم إننا حققنا النقاط الثلاث".





وأضاف سايس :" كان لقاء صعباً اليوم مفتوحاً بين الفريقين و كان بإمكان آى من المنتخبين تحقيق الفوز، كنا اكثر تركيزاً و حضورا و حققنا الفوز".





وعن اللقاء القادم أمام جنوب إفريقيا، قال :"سيكون صعباً رغم صعودنا، منتخب جنوب إفريقيا فريق محترم وخلق مشاكل عديدة الكوت ديفوار في اللقاء الاول".





وعن طموحات المغرب، قال :" سنسعى للذهاب إلى ابعد مدى في المنافسة على اللقب".



