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وهبي الخزري لـ"الفجر الرياضي ": كنا نستحق الفوز على مالي والمستوى الفني تحول للأفضل

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:56 م
وهبي الخزري لـالفجر الرياضي : كنا نستحق الفوز على مالي والمستوى الفني تحول للأفضل
تونس
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رامي بشاي
 
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أكد وهبي الخرزي نجم المنتخب التونسي على ظهور فريقه بشكل طيب في مباراة مالي بالرغم من التعادل بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب السويس ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الخرزي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : كنا نسعى الى الفوز بالثلاث نقاط ولكن هذا لم يحدث تحصلنا على نقطة واحدة وهذا امر ليس سيء".

وأضاف :" اعتقد إننا كنا نستحق الانتصار على مالي ولكن غي النهاية النتيجة اصبحت تعادل، اصبحنا اقوياء مقارنة بالمباراة الأولى وتحسن المردود الفني لجميع اللاعبين، لذلك لن نفرط في الفوز بمباراة موريتانيا".

وواصل :" اضعنا الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بالفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ولكن هذا يحدث في كرة القدم".

وقد سجل الخرزي هدف التعادل للمنتخب التونسي أمام مالي، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليصل نسور قرطاج إلى المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين.

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