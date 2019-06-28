البورصة المصرية تربح 11 مليار جنيه خلال شهر يونيو





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات شهر يونيو الجاري، وسط ارتفاع في السيولة ، وربح رأس المال السوقي خلال يونيو الجاري نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مقابل 745 مليار جنيه بنهاية تداولات مايو الماضي.





وبحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال شهر يونيو الجاري بنسبة 2.39 % ليغلق عند 14100 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 1.03 %ليغلق على 603.56 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 1.24 % ليغلق عند مستوى 1540 نقطة.





وارتفع كذلك المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 خلال شهر يونيو بنسبة 1.74 % ليغلق عند مستوى 2103 نقاط.





وبلغ حجم التداول الإجمالي خلال يونيو نحو 2.19 مليار سهم بقيمة 20.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 283 ألف عملية، مقابل حجم تداول قدره 2.06 مليار سهم بنهاية مايو، بقيمة 13.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 299 ألف عملية.





وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال يونيو ، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع بصافي 251.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات ، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي 157.3 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.



