لبلبة لـ"الفجر الفني": "قصر السينما تراثًا للفنانين ومن الصعب نسيان تكريمي قبل غلقه"
الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:32 م
سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
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عبرت الفنانة لبلبة عن سعادتها البالغة لأنارة "قصر السينا"، من جديد بعد أن انتهت الهيئة العامة من تطويرة وتجديدة، لافتة إلى أنها كرمت داخل القصر قبل غلقه، ومن الصعب نسيان تلك اللحظة.
وأكد لبلبة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أن قصر السينما يعد تراثًا لنا، وكل مكان يحتضن الفن والسينما يعد بيتًا للشعب المصري وليس للممثلين فقط، موجه الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم لاهتمامها الملحوظ خلال الآونة الأخيرة بالفن.
واختتمت الفنانة لبلبة، حديثها، موضحه إلى أن الفن هو عملها وعشقها الذي أفنت حياتها من اجله، لذلك تشعر بسعادة كبيره عندما تشهد اماكن تحتوي الفن والفنانين.
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