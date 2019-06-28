ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المنتخب يستدعي بديل جنش

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:31 م
المنتخب يستدعي بديل جنش
Advertisements
طباعة
أحمد الهواري
 
Advertisements
استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري المدير الفني محمد أبو جبل حارس مرمى نادي سموحة للانضمام إلى تدريبات الفريق دون المشاركة في مباريات البطولة ، بعد إصابة محمود جنش حارس مرمى المنتخب بقطع في وتر أكيليس.


ويستعد المنتخب لتقديم تقرير طبي للجنة الطبية واللجنة المنظمة للبطولة عن إصابة جنش للسماح باستبداله بالحارس محمد أبو جبل في الفترة القادمة.


وتنص اللوائح على أن الحالة الوحيدة لاستبدال أي لاعب هي أن تكون الإصابة التي تعرض لها اللاعب جسيمة وتحتاج للسماح بالاستبدال من جانب الكاف.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
1
x
16:30
1
مالي
المغرب
1
x
19:00
0
ساحل العاج
جنوب افريقيا
0
x
22:00
0
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
4
x
ركلات جزاء
3
باراجواي
فنزويلا
0
x
21:00
2
الأرجنتين