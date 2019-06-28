المنتخب يستدعي بديل جنش

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري المدير الفني محمد أبو جبل حارس مرمى نادي سموحة للانضمام إلى تدريبات الفريق دون المشاركة في مباريات البطولة ، بعد إصابة محمود جنش حارس مرمى المنتخب بقطع في وتر أكيليس.









ويستعد المنتخب لتقديم تقرير طبي للجنة الطبية واللجنة المنظمة للبطولة عن إصابة جنش للسماح باستبداله بالحارس محمد أبو جبل في الفترة القادمة.









وتنص اللوائح على أن الحالة الوحيدة لاستبدال أي لاعب هي أن تكون الإصابة التي تعرض لها اللاعب جسيمة وتحتاج للسماح بالاستبدال من جانب الكاف.



