أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. نيمار يوجه 3 رسائل قبل الانتقال للبرسا وميسي يطالب بضم هذا الثنائي

شهد نادي برشلونة اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 28-6:





قبل انتقاله إلى برشلونة.. نيمار يوجه 3 رسائل قوية

صار النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على وشك العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





ومع اقترابه من العودة لملع الأحلام، كامب نو، وجه نيمار ثلاثة رسائل قوية تؤكدر على رغبته في العوجة للبارسا، وجاءت رسائله على النحو التالي:





- كن قوياً.





- كن جيداً.





- كن مطارداً للحلم ، مهما حدث لك لا تتوقف.





وتشير كل التقارير الصحفية إلى أن نيمار بات قريبًا من أي وقتٍ مضي للانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال ميركاتو الصيف الحالي.





بعد إنتقاله لبرشلونة.. نيتو يقول وداعًا لفالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن النجم البرازيلي نيتو حارس مرمى فالنسيا السابق والمنضم حديثًا لبرشلونة، يقول وداعًا للخفافيش.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قام الحارس البرازيلي بوداع ناديه فالنسيا عبر رسالة شكر في شبكة التواصل الاجتماعية.





وكتب نيتو، لاعب يوفنتوس وفالنسيا السابق، في رسالته: "أرحل ورأسي مرفوعا، ومع شعور بالوفاء"، ومن هذه اللحظة سوف يتكلم نيتو كلاعب برشلوني.





تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان اقترب بشدة من الانضمام لصفوف فريق برشلونة الإسباني مع بداية المحادثات بين برشلونة، وأتليتكو مدريد لحسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.





وأفادت تقارير اعلامية أن اجتماع بين ممثلي الفريقين عقد الأسبوع الماضي لمحاولة إنهاء المفاوضات حول اللاعب.





وكان "جريزمان" أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد مايو الفائت بعد 5 سنوات قضاها ضمن صفوف الفريق.





وسينخفض الشرط الجزائي لجريزمان مع الأتليتي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو فقط مع حلول 1 يوليو القادم، ويسعي برشلونة لضم اللاعب هذا الصيف.





ويحاول برشلونة تخفيض قيمة اللاعب بأقل من الشرط الجزائي بإضافة لاعب ضمن الصفقة، ويريد الأرجنتيني ديجيو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، إلا أن برشلونة لا يرغب في الاستغناء عن اللاعب.





لاعب وسط برشلونة يقترب من الإنتقال إلى سيلتا فيجو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الإسباني دينيس سواريز، لاعب وسط برشلونة الإسباني، صار أقرب للإنتقال إلى سيلتا فيجو منه إلى فالنسيا، خلال الصيف الحالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه يمكن أن يتم إغلاق عملية انتقال دينيس سواريز إلى سيلتا فيجو ما بين 13 و 15 مليون يورو.





ومن الجدير بالذكر ان سيلتا فيجو قدموا مبلغ 10 + 5 مليون يورو من أجل سواريز، لكن برشلونة يُطالبون بـ 15+ 2 مليون يورو.





وأشارت التقارير إلى أن برشلونة بحاجة ماسة إلى البيع قبل 30 يونيو والآن في مكاتب كامب نو يرونه أقرب إلى ملعب بالايدوس.





وفي هذا السياق يؤكد كلا الناديين أنهما يسعيان لاتفاق في أقرب وقت ممكن، من أجل حسم مستقبل دينيس خلال هذا الصيف.





ميسي يريد هذا الثنائي سويا في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يريد أن يتعاقد فريقه مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويري ميسي أن ضم جريزمان ونيمار سيجعل من برشلونة فريقٍ لا يُقهر، خاصة بعد فشل الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.





وتشير التقارير الصحفية إلى أن إدارة برشلونة تحركت بالفعل للتعاقد مع جريزمان من أتلتيكو مدريد، وفتحت الإدراة خطوط اتصال مع إدارة الروخي بلانكوس للحصول على خدمات النجم الفرنسي.





مع اقتراب نيمار وجريزمان.. سوق انتقالات برشلونة ينبض بالحياة

أشادت تقارير صحفية إيطالية، بتحركات نادي برشلونة الإسباني، من اجل تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن سوق برشلونة ينبض بالحياة، حيث أن النادي الكاتالوني بدأ يعمل بالتوازي على مسارين، هذا الصيف.





ويعد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هما محور اهتمام البارسا خلال الصيف الحالي.





مع العلم ان باريس سان جيرمان خفض سعر نيمار إلى 222 مليون يورو، وبالنسبة لجريزمان هناك مفاوضات جارية مع اتليتيكو للتوصل إلى اتفاق ودي.





3 أسباب تدفع نيمار للعودة لـ برشلونة.. تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عدد من الأسباب، التي تفع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك 3 أسباب تدفع نيمار للعودة إلى برشلونة، وهذه الأسباب هي كالتالي :





1- يريد النجم البرازيلي استعادة مكانته الرياضية والبارسا المكان الأفضل لهذا.





2- عائلة نيمار لم تتكيف أبداً في باريس على عكس برشلونة.





3- بالنسبة للنادي الكتالوني فهو يريد العودة للتتويج بالأبطال وصفقة نيمار وجريزمان سيكون لهم دور أساسي في هذا.





7 مفاتيح تُقرب نيمار من العودة لـ برشلونة

مازال نادي برشلونة الإسباني يواصل مساعيه، من أجل استعادة نجمه السابق، نيمار جونيور دا سيفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت صحيفة "الآس" الإسبانية، عن 7 مفاتيح تقرب النجم البرازيلي نيمار من العودة إلى برشلونة مرة أخرى، وهذه المفاتيح هي كالتالي:





1- الوكيل بيني زهافي.





2- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (مالك باريس سان جيرمان).





3- والد نيمار وهو مدير أعماله.





4- رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارثوميو.





5- رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.





6- نجم فريق برشلونة الأولة وزميل نيمار المقرب ليونيل ميسي.





7- كوتينهو، ديمبيلي وراكيتيتش (اسماء قد تدخل في العملية).