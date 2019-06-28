اتحاد الكرة عن عودة وردة إلى المنتخب: "كلنا في مركب واحد"



وأشار "زاهر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اعتذار وردة عن ما بدر منه ساهم في تراجع اتحاد كرة القدم مرة أخرى، مؤكدًا أن الجميع التزم بقرار استبعاد وردة، وبعد مباراتنا مع الكونغو تمت مناقشة القرار.



وأكد أن مدرب المنتخب الوطني لم يكن له دور في قرار استبعاد أو عودة عمرو وردة للمنتخب، مضيفا أن هناك معطيات كانت السبب في تراجع رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة عن قراره باستبعاد وردة، معقبا: "كان في رؤية مختلفة وكلنا في مركب واحد".



وأضاف أن هناك 3 جلسات عقدت لعمرو وردة مع المسئولين، وقريبا سيعلن "أبو ريدة" تفاصيل أزمة وردة وحقيقة ما نسب إليه.

قال سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، إن تقرر رسميا عودة اللاعب عمرو وردة إلى المنتخب الوطني مرة أخرى، موضحًا أن اللاعبين كان لهم دور في عودة وردة للمنتخب.