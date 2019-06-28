أسعار النحاس تسجل هبوط كبير متضررة من النزاع التجاري
الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:10 م
رويترز
Advertisements
Advertisements
استقرت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، قبيل اجتماع زعماء مجموعة العشرين لكنها سجلت أسوأ أداء فصلي منذ 2015 بسبب النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين والذي يقوض النمو والطلب على المعادن.
وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.1 بالمئة إلى 5993 دولارا للطن. وتنهي أسعار المعدن الأحمر، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد، الربع الثاني من العام على خسارة قدرها 7.4 بالمئة.
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الألومنيوم 0.5 بالمة إلى 1799 دولارا للطن وعقود الزنك 0.8 بالمئة إلى 2494 دولارا للطن.
وتراجعت عقود النيكل 0.2 بالمئة إلى 12690 دولارا للطن وعقود الرصاص 0.4 بالمئة إلى 1932 دولارا للطن وعقود القصدير 0.1 بالمئة إلى 18825 دولارا للطن.
Advertisements
المزيد عن: سعر النحاس اسعار النحاس اسعار المعادن اجتماع مجموعة العشرين
- 6 % إرتفاع فى أسعار النيكل
- النحاس يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات
- الألومنيوم يسجل أعلى سعر في 6 سنوات
- الألمونيوم يواصل الهبوط بفعل عقوبات روسال
- النحاس يسجل أدنى مستوى في 7 أشهر
- النحاس يهبط لأدنى مستوى في عام
- أسعار النحاس ترتفع مسجلة أول مكاسب في 4 أسابيع
- النحاس يسجل مكاسب "تاريخية".. والنيكل يقفز 5% في بورصة المعادن اليوم
- أسعار النيكل تهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا