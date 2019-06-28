ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار النحاس تسجل هبوط كبير متضررة من النزاع التجاري

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:10 م
أسعار النحاس تسجل هبوط كبير متضررة من النزاع التجاري
أسعار النحاس
Advertisements
طباعة
رويترز
 
Advertisements
استقرت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، قبيل اجتماع زعماء مجموعة العشرين لكنها سجلت أسوأ أداء فصلي منذ 2015 بسبب النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين والذي يقوض النمو والطلب على المعادن.

وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.1 بالمئة إلى 5993 دولارا للطن. وتنهي أسعار المعدن الأحمر، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد، الربع الثاني من العام على خسارة قدرها 7.4 بالمئة.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الألومنيوم 0.5 بالمة إلى 1799 دولارا للطن وعقود الزنك 0.8 بالمئة إلى 2494 دولارا للطن.

وتراجعت عقود النيكل 0.2 بالمئة إلى 12690 دولارا للطن وعقود الرصاص 0.4 بالمئة إلى 1932 دولارا للطن وعقود القصدير 0.1 بالمئة إلى 18825 دولارا للطن.
Advertisements
المزيد عن: سعر النحاس اسعار النحاس اسعار المعادن اجتماع مجموعة العشرين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
1
x
16:30
1
مالي
المغرب
1
x
19:00
0
ساحل العاج
جنوب افريقيا
0
x
22:00
0
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
4
x
ركلات جزاء
3
باراجواي
فنزويلا
0
x
21:00
2
الأرجنتين