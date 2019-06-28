الزمالك يعلن مدة غياب جنش عن الملاعب





كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفترة النهائية لإصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق بعد إصابته مع المنتخب الوطني اليوم.





وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"فترة غياب الحارس من 4 إلى 6 شهور ولن تزيد عن ذلك".





وكانت أنباء قد ترددت عن طول فترة الغياب إلى 8 شهور.





وأشار الطبيب إلى أن الحارس سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوع بعد إنتهاء الفيزا من أجل إجرائه للعملية الجراحية هناك.



