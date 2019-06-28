وجدي كشريدة لـ"الفجر الرياضي": الحرارة تسببت في هبوط المستوى البدني وخطأ الحارس نتحمله جميعًا





رفض وجدي كشريده لاعب فريق النجم الساحلي والمنتخب التونسي الأول تحميل الحارس معز حسن مسؤولية التعادل مع المنتخب المالي بهدف لكل فريق.





وقال كشريدة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي ": بالمقارنة بالمباراة الأولى كان لنا ردة فعل إيجابية واداء أفضل بمراحل كبيرة".





وبسؤاله عن أخطاء حراس المرمى المتكررة في مباريات المنتخب التونسي قال :" خطأ الحارس يتحمله جميع اللاعبين، والأخطاء واردة في كرة القدم ونحن مجموعة وليس فرد واحد.





وأضاف :" من اليوم سنعمل على انطلاقة جديدة ونحاول إصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهتي أنجولا ومالي، والانتصار على موريتانيا من أجل الصعود الى دور الستة عشر".





وتابع :" المباراة شهدت هبوط في المستوى البدني في أخر الدقائق من الفريقين، اعتقد ان هذا بسبب الحرارة المرتفعة التي تركت اثر سلبيا على جميع اللاعبين ".



