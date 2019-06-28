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وجدي كشريدة لـ"الفجر الرياضي": الحرارة تسببت في هبوط المستوى البدني وخطأ الحارس نتحمله جميعًا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:20 م
وجدي كشريدة لـالفجر الرياضي: الحرارة تسببت في هبوط المستوى البدني وخطأ الحارس نتحمله جميعًا
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رامي بشاي
 
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رفض وجدي كشريده لاعب فريق النجم الساحلي والمنتخب التونسي الأول تحميل الحارس معز حسن مسؤولية التعادل مع المنتخب المالي بهدف لكل فريق.

وقال كشريدة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي ": بالمقارنة بالمباراة الأولى كان لنا ردة فعل إيجابية واداء أفضل بمراحل كبيرة".

وبسؤاله عن أخطاء حراس المرمى المتكررة في مباريات المنتخب التونسي قال :" خطأ الحارس يتحمله جميع اللاعبين، والأخطاء واردة في كرة القدم ونحن مجموعة وليس فرد واحد.

وأضاف :" من اليوم سنعمل على انطلاقة جديدة ونحاول إصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهتي أنجولا ومالي، والانتصار على موريتانيا من أجل الصعود الى دور الستة عشر".

وتابع :" المباراة شهدت هبوط في المستوى البدني في أخر الدقائق من الفريقين، اعتقد ان هذا بسبب الحرارة المرتفعة التي تركت اثر سلبيا على جميع اللاعبين ".

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