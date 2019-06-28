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خاص| الزمالك يبدأ في استخرج تأشيرة سفر جنش لألمانيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:20 م
خاص| الزمالك يبدأ في استخرج تأشيرة سفر جنش لألمانيا
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هاني عصام
 
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن بدء استخراج الفيزا الخاصة بألمانيا لمحمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق.


وأكد المصدر أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال أيام للخضوع لعملية جراحية هناك بعد إصابته في وتر أكيليس خلال مران المنتخب الوطني اليوم.


وأثبتت الفحوصات الطبية غياب اللاعب حتى نهاية بطولة أمم افريقيا.


وأشار المصدر إلى أن الإدارة ترفض إجراء العملية في مصر وقررت خوضها في ألمانيا وخضوعه لبرنامج تأهيلي هناك لزيادة الإطمئنان عليه.

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