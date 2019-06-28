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المريخ البورسعيدي يتعاقد "حمزاوي" لاعب سيدي سالم

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:19 م
المريخ البورسعيدي يتعاقد حمزاوي لاعب سيدي سالم
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مصطفي الجندي وأحمد تيتو
 
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ البورسعيدي على توقيع اللاعب أحمد حمزاوي لاعب فريق سيدي سالم السابق، لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقام حمزاوي بالتوقيع للمريخ لمدة موسمين، ويعد من مواليد الأول من يناير 1996، وسبق له اللعب في ناشئين الزمالك، ثم إنضم للواسطى، قبل أن يلعب لسيدي سالم خلال الموسم الماضي.

ويعد اللاعب رابع تعاقدات الفريق البورسعيدي، خلال الفترة الحالية من الإنتقالات الصيفية، إذ تم مؤخراً ضم الثلاثي أحمد صبري من أسوان، وعبد الله ناصر من الترسانة، وأيمن جدو لاعب بلدية المحلة.

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