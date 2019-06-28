خاص - الإعلان عن مدة غياب "جنش" بعد الإصابة

أعرب محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن أسفه الشديد لإصابة محمود جنش حارس الفراعنة، خلال المران التحضيري لمواجهة الكونغو.









وقال أبوالعلا في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"إصابة جنش جاءت في توقيت صعب، وفوجئنا بتألم اللاعب خلال مران الحراس".









وأضاف "حاولت إسعاف اللاعب، ولكن بدأ عليه الآلم الشديد، وحاول المقاومة لكن الأمر كان صعب، وقررت اصطحابه للمستشفى للخضوع للأشعة والتي أكدت إصابته بقطع في وتر أكيلس".









واختتم أبوالعلا، "من المقرر أن يخرج اللاعب عن قائمة المنتخب، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح 6 أشهر قبل العودة للتدريبات".









ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أوغندا، مساء الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالأمم الإفريقية".



