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باليه أوبرا القاهرة يحتفل باليوبيل الذهبي لـ"سيدتي الجميلة"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:30 م
باليه أوبرا القاهرة يحتفل باليوبيل الذهبي لـسيدتي الجميلة
سيدتي الجميلة
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الفجر الفني
 
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باليه أوبرا القاهرة يحتفل باليوبيل الذهبي لـ"سيدتي الجميلة" بأوبريت على المسرح الكبير ورقصات إفريقية متنوعة في ختام الحفل السنوي احتفالا بالذكرى الخمسين للعرض الأول لمسرحية "سيدتي الجميلة" عام ١٩٦٩.

تقدم فصول الباليه بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة أوبريت "سيدتي الجميلة" برؤية مسرحية غنائية راقصة جديدة مستوحاة من رائعة الكاتب الأيرلندي الكبير جورج برنارد شو. 

العرض يضم أكثر من ٩٠ راقصة باليه من تصميم وإخرج د. منال زكريا، تصميم الديكور محمد الغرباوي، تصوير وإضاءة عمرو عبد الله، المدير الفني عبد الوهاب السيد والإشراف العام أ.د. مجدي صابر.

يتضمن الحفل السنوي مجوعة من الرقصات الإفريقية احتفالا باستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية. 

يقام الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق ٧ يوليو ٢٠١٩ في تمام الثامنة مساء.
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