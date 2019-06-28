"بنس": استئناف مفاوضات التجارة مع الصين سيكون أفضل
الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:09 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال مستشار بارز لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن استئناف مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل نتيجة للمحادثات التي ستعقد غدا السبت بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأبلغ مارك شورت كبير معاوني بنس الصحفيين في البيت الأبيض "استئناف المفاوضات سيكون أفضل نتيجة محتملة".
ويجتمع ترامب مع شي في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين.
ومحادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم متوقفة، ويهدد ترامب بفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية ما لم تقدم بكين تنازلات.
وأرجأ بنس خطابا حول سجل حقوق الانسان في الصين ومخاوف بشأن الأمن القومي كان من المقرر أن يلقيه في الرابع والعشرين من يونيو لتفادي استعداء الصينيين قبل اجتماع ترامب وشي.
وقال شورت إنه "سيجري تحديد موعد آخر للخطاب".
وأبلغ مارك شورت كبير معاوني بنس الصحفيين في البيت الأبيض "استئناف المفاوضات سيكون أفضل نتيجة محتملة".
ويجتمع ترامب مع شي في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين.
ومحادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم متوقفة، ويهدد ترامب بفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية ما لم تقدم بكين تنازلات.
وأرجأ بنس خطابا حول سجل حقوق الانسان في الصين ومخاوف بشأن الأمن القومي كان من المقرر أن يلقيه في الرابع والعشرين من يونيو لتفادي استعداء الصينيين قبل اجتماع ترامب وشي.
وقال شورت إنه "سيجري تحديد موعد آخر للخطاب".
Advertisements
- مفاوضات أمريكية صينية في بكين لإنهاء الحرب التجارية
- ترامب: سألتقي بالرئيس الصيني في مارس
- ترامب: محادثات التجارة مع الصين ودول أخرى تسير على ما يرام
- ترامب: تلقيت رسالة جميلة من الرئيس الصيني
- ترامب يدافع عن استراتيجية الرسوم الجمركية ضد الصين
- الممثل التجاري الأعلى الأمريكي يخطط للقاء نظيره الصيني
- تواصل الفرق التجارية الإمريكية والصينية قبل مجموعة العشرين
- "بولتون": "ترامب" يتطلع للقاء "بوتين" في قمة مجموعة الـ20 في اليابان
- تزامناً مع تزايد التوترات في إيران.. الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى
- ترامب يصل إلى أوساكا للمشاركة في أعمال قمة العشرين