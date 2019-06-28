أسطورة يونانية وراء تسميته ومدة علاجه 6 أشهر .. ما هو "وتر أكيلس" الذي أصاب "جنش"؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل قليل، عن إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر بقطع في وتر أكيلس، واستبعاده من قائمة منتخب الفراعنة المشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا بمصر.





وأصيب جنش في مران منتخب مصر مساء اليوم، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها، وأثبتت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيلس، وعدم إمكانية استكماله بطولة أمم إفريقيا مع الفراعنة.





وتعتبر إصابة وتر أكيلس من الإصابات الصعبة في كرة القدم، حيث تحتاج وقت طويل للتعافي منها.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن إصابة "وتر أكيلس":





- ما هو "وتر أكيلس" وسبب تسميته بهذا الاسم؟

وتر أكيلس يسمي باللغة الدارجة "العرقوب" وهو أسمك وأقوي وتر بالجسم، وظيفته اتصال العضلات الخاصة ببطن القدم إلي عظمة القدم وتسمي ( calcaneus)، وتم التعرف عليه بواسطة طبيب تشريح ألماني يدعي Philip verheyen، ويوجد هذا الوتر في مكان حساس لا يحيط به أي عضلات تحميه، غير طبقة رقيقة من الجلد ويعمل على اتصال العضلات بالـ planter flexion، ويعمل على شد القدم للاسفل لقوته ولثباته.





سُمي بهذا الاسم نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية "أخيلس"، والذي أرادت أمه الإلهة "ثيتس" حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر "سيتكس" الأسطوري حتي يخلد ولا يهلك، غير أنها (ولأنها كانت تمسكه من عرقوبه) لم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، وفي حرب طروادة أصيب أخيلس بسهم في كعبه مما أدّى لسقوطه ثم قتله كما جاء بالقصص اليونانية الخيالية لذا اطلق على هذا المكان في جسم الإنسان "وتر أكيلس".





ما هي الإصابات التي تصيب هذا الوتر:





1- إلتهاب الوتر

2- قطع الوتر (جزئي – قطع كامل)





أسباب قطع وتر أكيلس:

يحدث قطع في وتر أكيلس نتيجة علاج سيئ وغير كامل للالتهابات الخاصة بالوتر، أو إهمال مرحلة التأهيل الخاصة للعضلات المتصلة بالوتر، مما يتسبب في حركات عصبية متشنجة قد تؤدي للقطع.





كذلك عدم التناغم العضلي العصبي الذي يؤدي لحركات مفاجئة ولا إرادية للعضلات قد تؤدي للقطع، ويمكن أن يحدث نتيجة ضربة مباشرة في الوتر وخاصة بالنسبة للاعبي كرة القدم في التدخلات العنيفة، بالإضافة لبعض المضادات الحيوية والأدوية التي قد تزيد الاصابة بالالتهابات وقطع الوتر في مراحل معينة.





طرق العلاج من "وتر أكيلس":

يتم العلاج من وتر أكيلس من خلال طريقتين، الأولي العلاج التحفظي وهذا يكون في حالات كبار السن، أو الحالات التي لا يوجد داع لاستخدام القدم في رياضات عنيفة، ويكون نفس مراحل علاج الالتهابات الخاصة بالوتر.





وهناك العلاج الجراحي وهذا غالبًا يلجأ له لاعبي كرة القدم من خلال جرح لا يزيد عن 2 سم في قدم اللاعب، وهذا النوع من الجراحات يؤدي لتسريع العودة واستعادة عمل القدم المصابة بنفس القوة والسلامة، كما قبل الجراحة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر.





مدة العلاج والعودة للملاعب:

يحتاج العلاج من وتر أكيلس بالنسبة للرياضيين مدة علاج تتراوح بين 6 أشهر أو تزيد قليلًا في بعض الحالات، حيث يخضع لاعب كرة القدم لمرحلة التأهيل بعد العملية الجراحية لعلاج "وتر أكيلس" وذلك للإبقاء على الحالة الطبيعية للعضلات خلف القدم، ولا يفضل الاستعجال في عودة اللاعب في هذه الحالات، حتي يكتمل شفائه، ليكون جاهز تمامًا للمشاركة في المباريات والتدريبات.