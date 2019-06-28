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مصطفى حجي: نتمني وصول المغرب لأبعد نقطة في بطولة إفريقيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:13 م
مصطفى حجي: نتمني وصول المغرب لأبعد نقطة في بطولة إفريقيا
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أحمد الهواري
 
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أشاد مصطفى حجي المدرب المساعد للمنتخب المغربي بالمستوى الذي قدمه اللاعبين أمام كوت ديفوار في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة على ستاد السلام ، وانتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد.


وقال حجي في تصريحات للإعلاميين بحضور مراسل الفجر الرياضي ''قدمنا مباراة قوية اليوم ، وكل الخطوط في المنتخب كانت موفقة''.


كما أكد المدرب المساعد للمغرب على أنهم كانوا محظوظين بموعد اللقاء لتجنبهم شدة الحرارة ، متمنياً وصول منتخب بلاده لأبعد نقطة في البطولة.


الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط و يليه المنتخب الإيفواري بثلاث نقاط.
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