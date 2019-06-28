مصطفى حجي: نتمني وصول المغرب لأبعد نقطة في بطولة إفريقيا

أشاد مصطفى حجي المدرب المساعد للمنتخب المغربي بالمستوى الذي قدمه اللاعبين أمام كوت ديفوار في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة على ستاد السلام ، وانتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد.









وقال حجي في تصريحات للإعلاميين بحضور مراسل الفجر الرياضي ''قدمنا مباراة قوية اليوم ، وكل الخطوط في المنتخب كانت موفقة''.









كما أكد المدرب المساعد للمغرب على أنهم كانوا محظوظين بموعد اللقاء لتجنبهم شدة الحرارة ، متمنياً وصول منتخب بلاده لأبعد نقطة في البطولة.









الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط و يليه المنتخب الإيفواري بثلاث نقاط.