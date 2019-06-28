محافظ قنا: توفير 13 ألف فرصة عمل بمجمع الصناعات

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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من 80% من أعمال الحفر بمجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن المجمع مقام على مساحة 300 ألف متر مربع والتي تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة.



وأشار الى أن المجمع سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 متر و480 متر تقريبا.



واضاف ان التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل الي حوالي 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 الاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 الف فرصة اخري غير مباشرة.



