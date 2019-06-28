أديب: ترامب لم يهتم بأردوغان بعد تخطيه البروتوكول خلال قمة العشرين

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين هام للغاية، ومصر تمثل بمشاركتها الاتحاد الأفريقي كله.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وجود مصر في قمة العشرين دليلا على قوتها، وأنها دولة محورية، مضيفًا أن مصر تربطها علاقات قوية بدول مجموعة العشرين.



وأضاف: "مصر بوجودها في أوساكا ممكن تكسب كتير"، منوها بأن وجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين أثار الكثير من التساؤلات، متابعا أن أردوغان تخطى البروتكول لكي يقف بجانب ترامب، ولكن الرئيس الأمريكي لم يهتم به، وتحدث إلى بن سلمان.

