أديب: ترامب لم يهتم بأردوغان بعد تخطيه البروتوكول خلال قمة العشرين
الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:26 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين هام للغاية، ومصر تمثل بمشاركتها الاتحاد الأفريقي كله.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وجود مصر في قمة العشرين دليلا على قوتها، وأنها دولة محورية، مضيفًا أن مصر تربطها علاقات قوية بدول مجموعة العشرين.
وأضاف: "مصر بوجودها في أوساكا ممكن تكسب كتير"، منوها بأن وجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين أثار الكثير من التساؤلات، متابعا أن أردوغان تخطى البروتكول لكي يقف بجانب ترامب، ولكن الرئيس الأمريكي لم يهتم به، وتحدث إلى بن سلمان.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وجود مصر في قمة العشرين دليلا على قوتها، وأنها دولة محورية، مضيفًا أن مصر تربطها علاقات قوية بدول مجموعة العشرين.
وأضاف: "مصر بوجودها في أوساكا ممكن تكسب كتير"، منوها بأن وجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين أثار الكثير من التساؤلات، متابعا أن أردوغان تخطى البروتكول لكي يقف بجانب ترامب، ولكن الرئيس الأمريكي لم يهتم به، وتحدث إلى بن سلمان.
Advertisements
المزيد عن: محمد بن سلمان قمه العشرين ترامب أردوغان
- أديب لـ الخارجية المصرية: "سفارتنا في تركيا لازم تتفلى"
- روسيا: واشنطن لم تضع مقترحات لمحادثات بوتين وترامب
- أبرزها "السيسي يصل أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة العشرين".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم
- على هامش قمة الـ20.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليابان ويدعوه لافتتاح المتحف الكبير
- عاجل| بث مباشر كلمة رئيس الوزراء الياباني خلال فعاليات قمة الـ20
- عاجل.. لقاء بين ترامب وبوتين على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية
- حديث ودي بين الأمير محمد بن سلمان وترامب على هامش قمة العشرين
- أردوغان يتسلل للوقوف بجانب ترامب في قمة العشرين
- وحدها في المنزل.. سر غياب ميلانيا ترامب عن قمة أوساكا