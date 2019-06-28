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أرملة الشهيد عامر عبدالمقصود: "وزارة الداخلية مصنع الرجال"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:23 م
أرملة الشهيد عامر عبدالمقصود: وزارة الداخلية مصنع الرجال
عامر عبد المقصود
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أمنية فوزي
 
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أكدت أرملة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور كرداسة، أن الكل سيظل متذكر زوجها الشهيد البطل، متابعة: "الشهيد راح لربنا صايم بعد فترة عذاب".

وأوضحت أرملة الشهيد، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أنه تم التمثيل بجثة الشهيد وهو حي؛ لأنه ينتمي لوزارة الداخلية.

وأكدت أنه نموذج مشرف لوزارة الداخلية، وابن وزارة الداخلية مصنع الرجال، متابعة: "الشهداء أبطال شرفاء ضحوا بحياتهم من أجل مصر وتراب مصر الغالية"، مؤكدة أن مذبحة كرداسة هي مذبحة القرن.
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