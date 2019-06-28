"آبو" عن لقائه بحسين الجسمي: فنان استثنائي
الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:00 م
يارا أحمد
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جمع لقاء خاص في مهرجان موازين، بين المطرب آبو مع الفنان حسين الجسمي، وعن هذا اللقاء أعرب آبو عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء.
وأضاف آبو، خلال تصريحات صحفية قائلا: "أحب كثيرا الفنان حسين الجسمي لأنه يقدم حالات إنسانية في أغنياته وعندما تقابلت مع زاد حبي له لأنه إنسان يحب الناس واستقبلني بحفاوة ودار بيننا حوار فني وإنساني وهو بالفعل فنان علي كل المستويات".
يذكر أن ابو يحي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين ويقدم خلاله مجموعة من الأغنيات المتنوعة بين أغنياته واغنيات من الفلكلور المصري واغنيات داليدا بتوزيع جديد.
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