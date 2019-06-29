نشرة أخبار منتصف الليل.. قرينة السيسي تستقبل سيدة بوروندي الأولى

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ النقل يبحث التعاون مع "مرسيدس" لإنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات، ووزير الخارجية الإيطالي يشدد على أهمية دور "حفتر" في أي حوار ليبي.

قرينة السيسى تستقبل سيدة بوروندى الأولى

استقبلت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس، السيدة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندى الأولى.

النقل يبحث التعاون مع "مرسيدس" لإنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات

أعلنت وزارة النقل انه في ختام زيارة وزير النقل لألمانيا للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الألماني تم زيارة مصنع مرسيدس للأتوبيسات؛ للإطلاع على مراحل وخطوط الإنتاج المختلفة الخاصة بالأتوبيسات، والتعرف على أنواع أتوبيسات BRT التي يتم إنتاجها (أتوبيسات كهرباء، أتوبيسات غاز وأتوبيسات ديزل، أتوبيسات كهرباء/ ديزل والتي تعمل وفق آلية فنية محددة) وكذلك التعرف على الدول التي يتم تصدير المنتجات إليها.

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن 49 مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بجراح مختلفة، خلال مشاركتهم بالجمعة الـ 63 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وزير الخارجية الإيطالي يشدد على أهمية دور "حفتر" في أي حوار ليبي

شدد وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، مساء الجمعة، على أهمية دور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في أي حوار ليبي.

مقتل 100 من المسلحين وقوات النظام السوري في معارك حماة

لقي ما لا يقل عن 51 من قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، و45 من مقاتلي المعارضة حتفهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جراء اشتباكات في شمال محافظة حماة السورية، حيث تدور اشتباكات متقطعة بين الطرفين منذ مطلع يونيو الحالي.