مساهمة سعودية تزين فوز المغرب على كوت ديفوار









حقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم فوزًا هامًا على نظيره كوت ديفوار، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "السلام"، ضمن قمة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.





وسجل يوسف النصيري مهاجم أسود الأطلسي هدف المبارة الوحيد لبلاده، في الدقيقة الثالثة والعشرون من زمن المباراة، بعد أسيست عالمي من زميله نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي.





ويذكر أن أمرابط نجح في قيادة فريقه بالموسم الماضي، للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسة شرسة مع نظيره الهلالي استمرت حتى الجولة الأخيرة من البطولة.



