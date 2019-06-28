



تسعى "بوابة الفجر الإلكترونية" تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفنى، ويقدم أيضًا موقع اليوم السابع خدمة سهلة للحصول نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم natega fany emis gov eg .





عبر رابط الوزارة | اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس | البوابة المصرية للتعليم الفنى | نتيجه الدبلوم الفنى



نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، يمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، ويترقب أولياء الأمور نتيجة أولادهم في امتحانات العام الدراسي 2019، وذلك عقب الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، واليوم سنستعرض لكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.





نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ، من خلال عقد مؤتمر صحفي موسع يتم فيه الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وذلك فور اعتماد النتيجة لاتاحتها مباشرة على موقع الإلكتروني الخاص بالتعليم الفنى.









وأدوا جميع الطلاب والطالبات الامتحانات بجميع محافظات مصر وبكافة التخصصات سواء (التجاري - الزراعي - الصناعي - الفندقي)، لنظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات.





رابط وموعد نتيجة الدبلومات الفية 2019

أكدت مصادر بقطاع التعليم الفني، أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح وأوشكت مرحلتي المراجعة ورصد الدرجات على الانتهاء ليتم اعتماد النتيجة النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.









وأشارت المصادر أن عملية مراجعة ورصد الدرجات تتم بدقة عالية وذلك لضمان النزاهة ولكى يأخذ كل طالب حقه خاصة وأن شهادة الدبلومات الفنية من الشهادات الهامة والتى يعتمد عليها عدد كبير من الطلاب فى استكمال دراستهم الجامعية حسب تخصص دراستهم الثانوية الفنية.





وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ( الصناعي - التجاري - الزراعي - الفندقي) إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للتعليم الفنى.



